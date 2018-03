Hohe Rabatte bei Astra und Co. – Opel-Gewerbewochen

Kleine und mittlere Gewerbetreibende hat Opel ins Visier genommen. Auf Modelle von Astra bis Insignia gibt es hohe Nachlässe.

Mit kräftigen Rabatten will Opel Gewerbekunden zu seinen Händlern locken. Für die Modelle Astra, Mokka X, Grandland X und Insignia bieten die Rüsselsheimer sogenannte „Kick-Start-Raten“ an. Den kompakten Astra Kombi mit 77 kW/105 PS gibt es in der Ausstattung „Selection“ demnach zum Nettopreis von 12.047 Euro (brutto: 14.335 Euro). Das entspricht einem Netto-Nachlasse von knapp 4.500 Euro auf den Listenpreis. Alternativ offerieren die Rüsselsheimer ein Leasing für 80,28 Euro netto pro Monat bei einer Schlussrate von 9.791 Euro.

Holger Holzer/SP-X