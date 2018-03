Harley-Davidson bringt Sportster im «Bobber»-Design

Im puristischen «Bobber»-Look ist Harley-Davidsons neues Modell Forty Eight gehalten. Es ergänzt vom April an die Sportster-Palette des Motorradherstellers.

Als «Bobber» wurden in den 40er Jahren von Schraubern aufgemotzte Serien-Harleys bezeichnet. Auch die Forty Eight hat ein tiefergelegtes Fahrwerk mit verbreiterter Gabel, 150er-Reifen, vorverlegte Fußrasten und einen verchromten Doppelauspuff. Als Antrieb dient ein 1202 Kubikzentimeter großer V2-Motor mit Kraftstoffeinspritzung. Die Preise beginnen nach Angaben des Herstellers in Köln bei 10 395 Euro.