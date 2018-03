Große Preisunterschiede bei Kfz-Versicherungen

Der Countdown zum Wechsel der Kfz-Versicherung läuft. Bis zum 30. November können Autofahrer ihre alten Verträge kündigen. Sie sollten wissen: Je nach Anbieter und Wohnort gibt es enorme Preisunterschiede, berichtet die Zeitschrift «Finanztest».

Das Wälzen der Kfz-Versicherungslisten lohnt sich. Bei einem Wechsel können Autofahrer viel Geld sparen. (Bild: Jens Schierenbeck/dpa/tmn) Foto: DPA

Autofahrer können bei der Wahl der Kfz-Versicherung je nach Anbieter und Wohnort mehrere hundert Euro sparen. Für einen Fahrer, der 40 000 Kilometer im Jahr zurücklegt, liegt der Preisunterschied zwischen günstigstem und teuerstem Vollkasko-Tarif zum Beispiel bei mehr als 900 Euro, berichtet die Zeitschrift «Finanztest». Eine Familie mit zwei Kindern zahlt zwischen 400 und 1100 Euro für den Vollkasko-Schutz. Insgesamt stiegen die Beiträge in diesem Jahr um drei bis vier Prozent.

Einen erheblichen Einfluss auf die Höhe der Versicherung hat der Wohnort. Das hat das Verbraucherportal Toptarif in einem anderen Vergleichstest herausgefunden. Basis der Berechnungen war eine vierköpfige Familie mit einem vier Jahre alten VW Golf, die pro Jahr 20 000 Kilometer fährt. Am teuersten ist die Kfz-Versicherung für sie in Berlin: Der Vollkaskoschutz kostet dort mindestens 713 Euro, die Teilkasko 412 Euro. In Münster in Nordrhein-Westfalen zahlt die Beispielfamilie von allen deutschen Großstädten am wenigsten: 491 Euro werden dort für eine Vollkasko-Versicherung fällig, 275 Euro für eine Teilkasko.