Fiat Freemont ab 10. September im Handel

Fiat startet am 10. September den Verkauf des Crossover-Modells Freemont in Deutschland. Es wird ab 25 990 Euro kosten. Das hat der italienische Hersteller angekündigt.

Der Fiat Freemont kommt ab 10. September in den Handel. Die Preise für den Van mit SUV-Anleihen, der baugleich mit dem US-Modell Dodge Journey ist, beginnen bei 25 990 Euro. Die Motorenauswahl beschränkt sich zunächst auf einen 2,0 Liter großen Diesel in zwei Leistungsstufen mit 103 kW/140 PS oder 125 kW/170 PS und einem Verbrauch von 6,4 Litern (CO2-Ausstoß: 169 g/km). Bis zum Jahresende will Fiat für den Siebensitzer einen V6-Benziner nachreichen, der aus 3,6 Litern Hubraum 203 kW/276 PS schöpfen soll.