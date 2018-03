Fast jeder ist genervt – Studie: Ablenkung durch Mitfahrer

Beinahe alle Teilnehmer einer Umfrage der Allianz-Unfallforschung fühlen sich durch Mitfahrer im Auto abgelenkt.

Auto-Ablenkungen – Gefährliche Mitfahrer

Es kommt nicht von ungefähr, dass in Linien- und Reisebussen stets ein Schild mit der Aufschrift „Während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen“ zu finden ist. Schließlich hat, egal in welchem Fahrzeug, stets dessen Fahrer die Verantwortung für alle weiteren Insassen. Umso beeindruckender ist das Ergebnis einer Studie der Allianz-Unfallforschung, in der 85 Prozent der Befragten angaben, von ihren Mitfahrern im Auto abgelenkt zu sein. Egal, ob es dabei um einen Streit über den Stau, eine persönliche Diskussion oder quengelnde Kinder auf der Rückbank geht. Besonders störend (für 50 Prozent der Befragten) wirkt sich auch das Passivtelefonieren anderer Mitfahrer aus. Der Versicherer rät daher dazu, Passagiere frühzeitig auf eine Ablenkung aufmerksam zu machen und für ein ruhiges Verhalten im Namen der Sicherheit zu sensibilisieren.

Max Friedhoff/SP-X