Familienväter ab 40 Jahren gelten als E-Auto-Pioniere

Sie gelten als innovativ, aber auch sehr teuer: Elektroautos. Daher überrascht das Ergebnis einer aktuellen Umfrage nicht unbedingt. Gutverdienende Familieväter gelten als die neuen E-Auto-Pioniere.

Potenzielle Käufer eines Elektroautos sind gut verdienende und technikinteressierte Männer im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, die auf dem Land oder in kleineren Städten leben. Vorwiegend haben sie Kinder. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) und des Instituts für Ressourceneffizienz und Energiestrategien (IREES). Dabei galt es herauszufinden, welche Privatpersonen am ehesten die E-Mobil-Pioniere in Deutschland sein werden.

Nach Erkenntnissen der Forscher spielen die recht geringen Betriebskosten von Elektrofahrzeugen für die Kaufentscheidung kaum eine Rolle, da die Autos wegen ihres hohen Anschaffungspreises derzeit von den meisten nicht als wirtschaftlich wahrgenommen würden. Was Erstkäufer vornehmlich reizt, ist der Studie zufolge die Umweltfreundlichkeit und die vermutete bessere Beschleunigung im Vergleich zu konventionell motorisierten Pkw.

Der Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie liegen unter anderem Befragungen von mehr als 1000 Autofahrern zugrunde, darunter 137 private Testnutzer in Modellregionen für Elektromobilität, sowie einige Tiefeninterviews.