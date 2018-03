Fahrradfahrer in Deutschland sind Helmmuffel

Bergisch Gladbach (dpa/tmn) – Radfahrer in Deutschland sind unverbesserliche Helmmuffel: Nur jeder Neunte (11 Prozent) hat 2011 einen Kopfschutz getragen. Das hat die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ermittelt.

Viele Fahrradfahrer sind immer noch ohne Helm unterwegs.

Foto: Bernd Wüstneck – DPA

Immerhin hat sich der Wert bei den Fahrradhelmträgern etwas erhöht: 2010 lag er noch bei 9 Prozent. Auch achten offenbar wieder mehr Eltern darauf, dass ihre Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren einen Fahrradhelm aufsetzen: 2011 stieg die Quote laut der BASt im Vergleich zum Vorjahr um 18 Punkte auf 56 Prozent – und damit zurück auf den Wert von 2009. Unter den 11- bis 16-Jährigen nutzten 19 Prozent einen Helm (2010: 15 Prozent). Für die Studie wurden rund 15 000 Radfahrer innerorts beobachtet.

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) gibt zu bedenken, dass ein guter Fahrradhelm die einzige Knautschzone eines Radfahrers ist und appelliert an Radler, nur mit Kopfschutz in die Pedale zu treten. Im Jahr 2010 hatte eine Untersuchung in Münster, wo besonders viele Menschen Rad fahren, nach DGU-Angaben gezeigt, dass sich ein Viertel der Verunglückten bei Fahrradunfällen am Kopf verletzt.