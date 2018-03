Extraschnelles E-Dreirad – Vanderhall Edison2

Noch vor dem Elektro-Dreirad EV3 von Morgan bringt die US-Firma Vanderhall mit dem Edison2 einen Spaßstromer mit einspuriger Hinterachse auf den Markt. Er fährt nicht nur emissionsfrei, sondern auch besonders schnell.

Im zweiten Quartal 2018 will Vanderhall ein E-Modell Edison2 in den Markt bringen

Im spartanischen Innenraum des Vanderhall Edison2 sind die Insassen den Elementen weitgehend schutzlos ausgesetzt, denn ein Dach gibt es nicht

Der amerikanische Hersteller Vanderhall bringt im zweiten Quartal 2018 mit dem Edison2 eine rein elektrisch angetriebene Variante seiner Dreirad-Baureihe auf den US-Markt. Der leichte Zweisitzer bietet neben sportlichen Fahrwerten außerdem über 300 Kilometer Reichweite. Der Preis soll umgerechnet bei rund 29.000 Euro liegen.

Über 300 Kilometer Reichweite verspricht Vanderhall für den Edison2

Statt eines benzingetriebenen 1,4-Liter-Turbovierzylinders wie im Venice, kommt im Edison2 ein 132 kW/180 PS und 325 Newtonmeter starkes Elektromotor-Duo an der Vorderachse zum Einsatz. Damit soll der Sprint des rund 635 Kilogramm wiegenden Zweisitzers aus dem Stand nur knapp über vier Sekunden dauern, die Höchstgeschwindigkeit wird mit rund 170 km/h angegeben. Dank der 30-kWh-Batterie soll die Reichweite gut 320 Kilometer betragen.

Interessant ist der Vergleich mit dem E-Dreirad EV3 der britischen Traditionsschmiede Morgan, das im dritten Quartal 2018 in Europa starten soll. Hier treibt ein rund 35 kW/48 PS starker E-Motor das Hinterrad an und ermöglicht so eine Sprintzeit in 9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h. Die 20-kWh-Batterie soll eine Reichweite von gut 200 Kilometer erlauben.

Neben souveränen Fahrleistungen bietet der eigentlich spartanische und dachlose Edison2 eine Ausstattung mit einigen Annehmlichkeiten. So gibt es eine Heißluftzufuhr für den Fahrgastraum, beheizte Sitze, ein 600-Watt-Audiosystem, LED-Leuchten vorne und hinten, Bremsen von Brembo und eine Traktionskontrolle.

