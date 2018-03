Carthago im Paar-Modus – Weltpremiere auf der CMT

Auch Reisemobil-Hersteller Carthago folgt dem Trend zu großen Luxusmobilen für die Fahrt zu zweit. Auf der Stuttgarter CMT feiert mit dem „Liner-for-two 53“ das erste Modell einer neuen Baureihe Weltpremiere.

Der Carthago Liner for Two

Der Grundriss des Campers

Bei Hymer gibt es seit eineinhalb Jahren ein Duo-Mobil, Dethleffs hat sein Alkoven-Modell Grand Alpa auf das Reisemobil-Glück in trauter Zweisamkeit ausgerichtet und Premium-Hersteller Carthago zieht auf der Stuttgarter Freizeitmesse CMT (Caravaning, Motor, Touristik), die vom 13. bis 21. Januar stattfindet, mit der Weltpremiere des „Liner-for-two 53“ nach. Zu Preisen ab 127.250 Euro wird das erste Modell der neuen Baureihe, die sich zwischen den integrierten Fahrzeugen „chic e-line“ und „chic s-plus“ einreiht, nach der Ausstellung in der Schwaben-Metropole an den Start gehen.

Ein Blick auf die Hecksitzgruppe

Dickschiffe mit deutlich über sieben Metern Länge, Luxusliner mit Preisen im sechsstelligen Bereich, die dennoch nur auf eine Pärchen-Besetzung zugeschnitten sind, entwickeln sich zu einem Trend in der Oberklasse. Kein Wunder, nach wie vor sind zahlungskräftige Senioren die Hauptzielgruppe für diese Reisemobil-Spezies. Und die unternehmungslustigen Rentner gönnen sich im dritten Lebensabschnitt, egal ob beim Überwintern in südlichen Gefilden oder auf häufigen Kurztrips, gern auch ein bisschen Luxus.

Doch was macht den Luxus im Liner-for-two 53 aus? Kernpunkt des Grundrisses ist die üppige Lounge-Rundumsitzgruppe im Heck. Sie bildet den Mittelpunkt des Wohnens und sorgt mit einer großzügigen Raumwirkung für die gewünschte Wohlfühl-Atmosphäre. Getoppt wird das Ganze noch durch eine integrierte, elektrisch ausfahrbare Fernsehliege, mit der sich die Polsterlandschaft gut 270 Grad um den zweifach verschiebbaren Einsäulentisch windet. Wird die Liege ausgefahren, neigt sich die Rückenlehne automatisch in eine bequeme Schrägstellung mit bestem Blick auf den 40-Zoll-Flachbildschirm, der aus dem gegenüberliegenden Sideboard ausfährt und die Sitzgruppe in ein komfortables Heimkino verwandelt.

Neben einer geschwungenen Küche samt Theke und 160-Liter-Kühlschrank sowie einem geräumigen Raumbad sind zwei andere Aspekte mindestens genauso wichtig wie die Sofa-Landschaft im Heck: Erstens: Die patentierte Carthago-Heckgarage nimmt selbst zwei große Elektroräder bis zu 1,15 Meter Höhe auf, was bei sonstigen Grundrissen mit hinterer Rundsitzgruppe immer ein Problem ein, und zweitens eine bequeme Bettlösung. Die wurde im Bug gefunden.

Über den beiden Sitzen im Fahrerhaus wird per Knopfdruck ein Hubbett, bestehend aus zwei Einzelkojen mit 2,00 und 1,90 Meter Länge, elektrisch heruntergelassen. Im unteren Teil liegt es in Schlafposition fest auf Möbelelementen auf und kann in der vorderen Hälfte mit einem Zwischenteil zu einer breiten Liegewiese verbunden werden. Eine ausziehbare Treppe ermöglicht einen bequemen Zugang ohne Kletterei. Eine halbhohe Schiebetür separiert den Schlafraum vollständig vom Cockpit und dient zugleich als Wärmeschutz.

Auch ein weiteres Carthago-typisches Merkmal darf natürlich nicht fehlen: ein durchgängiger 36 Zentimeter hoher Doppelboden, der nicht nur zusätzlichen Stauraum schafft, sondern dank frostgeschützt untergebrachter Wassertanks auch eine hohe Wintertauglichkeit garantiert. Die Basis für den Liner-for-two 53, der sich optisch stark am Chic e-line orientiert, bildet der Fiat Ducato mit Alko-Tiefrahmen. Dank Leichtbau-Technik kommt der 7,83 Meter lange Neuling als Zweiachser mit 4,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht aus, kann auf Wunsch aber auf 4,8 Tonnen aufgelastet werden.

Michael Lennartz