BMW überarbeitet zwei Enduro-Modelle

Schneller, stylischer und sicherer: BMW frischt zwei seiner beliebten Enduro-Modelle auf. Was die geländefähigen Maschinen Neues zu bieten haben, hier im Überblick.

Als BMW F 700 GS fährt die frühere F 650 GS mit Neuerungen wie einer Doppelscheibenbremse vorne und Serien-ABS weiter.

Foto: BMW – DPA

Aus der F 650 GS wird die neue F 700 GS mit Doppelscheibenbremse vorne, serienmäßigem ABS und etwas mehr Motorleistung, teilt der Hersteller mit. Der 798 Kubikzentimeter große Reihenzweizylinder kommt nun auf 55 kW/75 PS und entwickelt damit 4 PS mehr als bisher. In der ebenfalls überarbeiteten F 800 GS leistet der gleiche Motor unverändert 63 kW/85 PS, neue Zweikanal-ABS-Bremsen sind auch bei dieser Maschine Standard. Beide Motorräder bekommen darüber hinaus geänderte Armaturen, Instrumente und Verkleidungsteile.

Optional bietet BMW für die F 700 GS und die F 800 GS die automatische Stabilitätskontrolle ASC und die elektronische Fahrwerksanpassung ESA an. ASC verhindert das Durchdrehen des Hinterrads beim Beschleunigen, erläutert der Hersteller. Mit ESA kann der Fahrer per Knopfdruck die Dämpfwirkung des Federbeins in drei Stufen verändern. Die F 800 GS gibt es künftig in einer tiefergelegten Version mit niedriger Sitzbank für kleinere Fahrer. Preise für die überarbeiteten Enduros nennt BMW noch nicht.