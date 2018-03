BMW präsentiert einsatzbereiten Elektroroller

BMW hat die Entwicklung eines rein elektrisch angetriebenen Motorrollers fast abgeschlossen: In London stellte die Motorradabteilung des Münchner Konzerns den fahrbereiten Prototyp «C evolution» vor.

Fast fertig: Der Prototyp BMW «C evolution» fährt dem Elektroroller für 2014 voraus.

Foto: BMW – DPA

Der Prototyp des Scooters ist nach Angaben von BMW-Sprecher Rudolf-Andreas Probst «bis auf wenige Details sehr nah am Serienfahrzeug», das 2014 in den Handel kommen werde. «Bei der Markteinführung lassen wir unseren Kollegen aus dem Automobilbereich mit dem i3 den Vortritt», sagte er mit Blick auf den Elektrostadtwagen, den BMW für 2013 versprochenen hat.

Beide Fahrzeuge nutzen dieselbe Batterietechnik: «Im C evolution kommt ein Teil des Lithium-Ionen-Akkupakets aus dem i3 zum Einsatz», erläutert Probst. Damit soll der Roller bis zu 100 Kilometer weit fahren können, bevor er zum Aufladen für rund drei Stunden an eine Steckdose angeschlossen werden muss. Während der Fahrt gewinnt ein Rekuperationssystem beim Gaswegnehmen und Bremsen Energie zurück und speist den Strom in den Akku ein.

Der flüssigkeitsgekühlte E-Motor des «C evolution» entwickelt laut BMW eine Spitzenleistung von 35 kW/48 PS und eine Dauerleistung von 11 kW/15 PS. Der Antrieb soll später auch im Serienfahrzeug Fahrleistungen auf dem Niveau eines Großrollers mit Benzinmotor ermöglichen. Zugunsten der Reichweite wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h limitiert.

Der «C evolution» ist unter anderem mit LED-Tagfahrlicht, ABS-Bremsen, multifunktionalem TFT-Display, Upside-Down-Gabel vorne und einstellbarem Federbein hinten ausgerüstet. Diese Ausstattung wird sich laut Probst «so oder sehr ähnlich» im fertigen Roller wiederfinden. Der fahrbereite Prototyp ist eine Weiterentwicklung der BMW-Studien «E-Scooter» und «Concept e» von 2011.