Auto-Neuigkeiten: Sondermodelle und ein digitaler Innenspiegel

Bei Audi wird der Blick hinters Autoheck digitalisiert. Der Cherokee wird noch sportlicher und bei zwei Lancia-Modellen kann der Kunde noch ein wenig mehr Luxus aufrüsten. Die neuesten Trends vom Automarkt im Überblick:

Im Audi R8 e-tron wird für den Blick nach hinten Kameratechnik zum Einsatz kommen.

Foto: Audi – DPA

Sportlicher Diesel: Das Sondermodell Jeep Grand Cherokee S-Limited treibt ein 177 kW/241 PS starker Selbstzünder an.

Foto: Jeep – DPA

Audis R8 e-tron bekommt digitalen Innenspiegel

Den Kleinwagen Lancia Ypsilon (hier mit Lancia-Chef Olivier Francois) gibt es jetzt auch mit dem Zubehörpaket «Extended Comfort».

Foto: Di Marco/Archiv – DPA

Audi stattet den elektrisch angetriebenen Supersportwagen R8 e-tron mit einem digitalen Innenspiegel aus. Eine winzige Kamera liefert hochauflösende Bilder vom Geschehen hinter dem Wagen auf ein Display mit 7,7 Zoll Bildschirmdiagonale, teilt der Hersteller mit. Ende 2012 geht der 280 kW/381 PS starke R8 e-tron in Kleinserie. Der Einsatz eines konventionellen Innenspiegels ist nicht möglich, weil das Auto keine Heckscheibe hat – so wie die aktuellen Le-Mans-Rennwagen von Audi, in denen der digitale Spiegel debütierte.

Jeep Grand Cherokee S-Limited: Sportliches Sondermodell mit Diesel

Neben dem Topmodell Grand Cherokee SRT bietet Jeep eine weitere Variante mit sportlichem Design, aber sparsamerem Motor an. Das Sondermodell Grand Cherokee S-Limited fährt mit dem 3,0 Liter großen und 177 kW/241 PS starken Turbodiesel, der sich im Schnitt mit 8,3 Litern begnügen soll, statt mit dem deutlich durstigeren 6,4-Liter-V8. Felgen, Kühlergrill, Teile der Heckschürze und die Endrohre der Auspuffanlage sind den Herstellerangaben nach in Schwarz gehalten. Die aufgewertete Innenausstattung umfasst unter anderem belüftete Ledersitze, ein beheizbares Lederlenkrad, ein Navigationssystem mit Festplatte und ein 825-Watt-Audiosystem. Der luftgefederte Grand Cherokee S-Limited kostet ab 57 800 Euro.

Zubehörpaket «Extended Comfort» für Lancia-Modelle

Lancia hat für mehrere Baureihen das Zubehörpaket «Extended Comfort» geschnürt. Es enthält unter anderem Leichtmetallräder, Klimaautomatik, Navigationssystem, CD-Radio mit USB-Anschluss, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad sowie eine Garantieverlängerung um zwei auf insgesamt vier Jahre, teilt der Hersteller mit. Den Kleinwagen Ypsilon Extended Comfort gibt es laut Lancia ab 12 490 Euro. Der Kompaktwagen Delta kostet mit dem Paket ab 18 490 Euro, die Großraumlimousine Voyager ab 39 490 Euro und das Markenflaggschiff Thema mindestens 44 490 Euro.