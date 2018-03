Auferstehung einer Legende – Ford Mustang „Bullit“

50 Jahre, nachdem Steve McQueen in „Bullitt“ durch die Straßen von San Francisco raste, legt Ford ein Sondermodell des aktuellen Mustang als Hommage an den legendären Filmwagen auf.

Ford bringt vom Mustang das Sondermodell Bullitt

475 PS leistet der V8 im Mustang Bullitt

Als Steve McQueen in seiner ersten eigenen Filmproduktion „Bullitt“ mit einem dunkelgrünen Ford Mustang eine legendäre Verfolgungsjagd anzettelte, konnte niemand ahnen, dass Ford die Filmgeschichte exakt 50 Jahre später wieder neu aufleben lassen würde. Auf der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit, die in dieser Woche startet, legt der amerikanische Hersteller ein Sondermodell des aktuellen Mustang auf Kiel, das selbst Steve McQueen gefallen würde.

Wie das legendäre Filmauto ist auch die Sonderversion in „Dark Highland Green“ lackiert

Der Mustang „Bullitt“ kommt mit 354 kW/475 PS und 570 Newtonmeter daher, die das Pony-Car auf 262 km/h beschleunigen – zwölf mehr als beim Serienfahrzeug. Passenderweise ist die Sonderversion im gleichen „Dark Highland Green“ lackiert wie das legendäre Filmauto, das nun nach 40 Jahren wieder aufgetaucht ist und zusammen mit dem neuen „Bullitt“ in Detroit zu sehen ist. Wie beim Original verzichtet Ford beim neuen Auto auf den übermäßigen Einsatz von Chrom-Zierrat und setzt eher auf dunkle Akzente.

Auf Wunsch kann der Mustang Bullitt auch laut klingen

Auch im Innenraum erinnert viel an das Filmfahrzeug: So sind alle Ziernähte in Grün gehalten und auf dem Schaltstock des manuellen Sechsgang-Getriebes thront der gleiche, einer weißen Billardkugel ähnelnde Knauf wie im Filmklassiker aus den 60ern. Optional gibt es außerdem Schalensitze von Recaro mit Lederbezug. Marktstart für das Sondermodell ist im Sommer. Zum Preis gibt es noch keine Information, doch vermutlich wird der „Bullitt“ etwas teurer als der mindestens 48.000 Euro teure GT mit V8-Motor.

Auch im Innenraum erinnert viel an das Filmfahrzeug: So sind alle Ziernähte in Grün gehalten

Max Friedhoff/SP-X