Alle 20 Minuten wird geklaut – Ladungsdiebstähle bei Lkw

Allein in Deutschland werden jährlich Waren im Wert von mehr als einer Milliarde Euro aus Lkw gestohlen. Eine neu gegründete Initiative will nun dagegen vorgehen.

Die deutschen Speidteure klagen über Fahrermangel

Alle 20 Minuten wird in Deutschland ein Lkw um seine Ladung erleichtert. War die Menge an Ladungsdiebstählen bisher eine große Unbekannte, geben die erstmals durchgeführte Berechnungen mehrerer Wirtschaftsverbände unter Beteiligung des Bundesverbandes für Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) eindrucksvolle Zahlen an. Danach werden jedes Jahr Ladungen von 26.000 Lkw gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich dabei auf rund 1,3 Milliarden Euro allein bei den entwendeten Gütern. Weitere 900 Millionen Schaden entstehen durch Lieferverzögerungen, Reparaturen und Produktionsausfälle.

Um gegen die hohe Zahl an gestohlenen Waren vorzugehen, fordert die neu gegründete „Arbeitsgemeinschaft Diebstahlprävention in Güterverkehr und Logistik“ nun unter anderem die Behörden zu mehr Präsenz an deutschen Autobahnraststätten und zu einem höheren Fahndungsdruck bei Diebstählen auf. Außerdem will die Initiative mit besser Ortungstechnik, neuen Diebstahlwarnanlagen, Wegfahrsperren und gesicherten Parkplätzen für einen Rückgang der Vorfälle sorgen.

Max Friedhoff/SP-X