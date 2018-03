Wenig Durst und viele Mängel – Der VW Lupo als Gebrauchter

Es gab schon einmal ein Drei-Liter-Auto, doch das verschwand sang- und klanglos vom Markt: der VW Lupo 3L TDI. Vielleicht war er seiner Zeit voraus. Oder waren es die Mängel des Sparmodells, die es nicht zu einem ruhmreichen Kapitel werden ließen?

Nur ein halber Musterknabe: Trotz des geringen Verbrauchs in der Version TDI 3L war der Lupo kein durchschlagender Erfolg für Volkswagen.

Foto: Volkswagen – DPA

Womöglich fand der VW Lupo 3L TDI keine große Gegenliebe bei den Autofahrern, weil er laut dem TÜV sehr anfällig ist. Der ADAC zählt ebenfalls für die gesamte Baureihe des verkürzten VW Polo Mängel auf, die den Kleinstwagen nicht gerade zu einem Geheimtipp auf dem Gebrauchtwagenmarkt machen – im Gegensatz zu seinem Nachfolger Fox, der ein beliebtes Auto bei Fahranfängern ist.

Der Münchener Autoclub verzeichnet in seiner Pannenstatistik auffällig oft defekte Anlasser und Magnetschalter über die gesamte Bauzeit. Bei 1,0- und 1,4-Liter-Motoren fror nach ADAC-Angaben häufig die Kurbelgehäuseentlüftung ein, diesem Problem begegnete VW mit der Nachrüstung eines Heizelements auf Kulanzbasis. Auch gab es Ärger wegen durchgebrannter Sicherungen des Kühlerlüfters und rubbelnder Bremsen. Speziell der 3L gilt laut dem TÜV als sehr anfällig bei Zahnriemen, Kupplung und Getriebe. Auch die Verarbeitung lässt zu wünschen übrig, wie im «TÜV Report 2012» nachzulesen ist: Sitze wackeln, Schiebedächer klappern, Wischergestänge hängen sich aus, elektrische Fensterheber geben den Geist auf.

Im Juni 1998 läuft im Wolfsburger VW-Werk die Produktion des 3,53 Meter langen Lupo an. Gut ein Jahr später kommt die Sparversion 3L TDI mit Dreizylinderdiesel auf den Markt, der sich im Normzyklus mit 3 Litern begnügt. Dieses «erste Dreiliterauto der Geschichte», so der Hersteller, wiegt dank Aluminiumbauteilen nur 839 Kilogramm und hat eine Start-Stopp-Automatik sowie ein automatisiertes Schaltgetriebe an Bord. Der 34-Liter-Tank fasst laut VW genug Kraftstoff für mehr als 1000 Kilometer. Im Jahr 2000 folgt der Benzindirekteinspritzer FSI mit 4,9 Litern Normverbrauch. 2005 wird der Lupo durch den Fox abgelöst.

Stärkster Lupo ist der GTI mit 92 kW/125 PS. Daneben leisten die Benzinmotoren des Kleinstwagens je nach Baujahr und Ausführung zwischen 37 kW/50 PS und 77 kW/105 PS, die der FSI entwickelt. Dieselseitig kommen Drei- und Vierzylinder zum Einsatz, die eine Leistungsspanne von 44 kW/60 PS bis 55 kW/75 PS abdecken.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt beginnen die Preise für einen Lupo 1.2 TDI 3L mit 45 kW/61 PS vom Baujahr 2000 laut der Schwacke-Liste bei rund 2700 Euro. Ein solches Auto hat im Durchschnitt allerdings schon 191 100 Kilometer hinter sich. Wer mit 5150 Euro knapp das Doppelte zahlt, kann ein Exemplar von 2005 bekommen, das etwa 113 100 Kilometer gelaufen ist. Ein 1.4 FSI mit 77 kW/105 PS von 2003 kostet rund 5100 Euro und hat im Schnitt 89 250 Kilometer auf dem Tacho. Für den Lupo 1.6 GTI von 2002 sollten rund 5300 bei 98 250 Kilometern kalkuliert werden.