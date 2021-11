«Im Spiegelsaal»

Warum fotografieren wir uns ständig selbst?

Mit ihren Comics hinterfragt Liv Strömquist vieles in unserer Gesellschaft. In ihrem neuen Band sucht sie Erklärungen, warum viele Menschen so gerne Selfies machen – und weshalb Schneewittchens Stiefmutter vielleicht doch gute Argumente hatte.