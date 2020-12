So erhalten Sie mehr Übersicht im Kleiderschrank

Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 17:10 Uhr

Berlin (dpa/tmn). Sie haben nichts anzuziehen – oder sehen Sie es einfach nur nicht im Kleiderschrank? Aufräumcoach Rita Schilke aus Berlin zieht es daher vor, Kleidungsstücke eher aufzuhängen als kompliziert zu falten.

„Das erleichtert den Überblick und macht doppelt identische Kleidungsstücke, zum Beispiel die schwarzen Blusen, einfach sichtbar“, erklärt die Expertin.

Sie hält es auch für wichtig, die Stücke der aktuellen Jahreszeit auf Augenhöhe griffbereit im Schrank zu lagern und die restlichen weiter oben oder unten anzuordnen. „Und immer so, dass noch etwas Raum zwischen den Blusen und Hosen ist. Sonst können wir sie nur verknittert hervorziehen.“

Ausmisten in Stapeln

Natürlich verhilft auch das Aussortieren von lange nicht mehr getragener Kleidung zu mehr Übersichtlichkeit. Schilke rät, „jedes einzelne Kleidungsstück in die Hand zu nehmen und sich zu fragen: Gefällt es mir (noch), muss es eventuell ausgebessert werden, wann habe ich es zuletzt getragen.“ Außerdem sollte man checken, ob es sich auch gut mit anderen Teilen kombinieren lässt.

Darauf basierend werden verschiedene Stapel gebildet: Was man behält, was man verschenkt oder spendet, was in eine Kleidersammlung geht und dann noch jenes, von dem man noch nicht weiß, ob es weg soll. Dieser Stapel wird nach einiger Zeit noch mal durchgeschaut.

