Das It-Piece der neuen Saison: Der Plisseerock

Kaum ein Kleidungsstück wirkt so bieder und so spießig wie der Faltenrock. Und gerade das reizt Modefans an ihm – er ist eines der Must-haves der Saison Herbst und Winter 2021/22.

Berlin/München (dpa/tmn) – Er verkörpert die 50 Jahre: der Plisseerock. Etwas bieder – nein, um es konkreter zu sagen, sogar recht spießig wirkt der meist mittellange bis lange Rock mit seinen vielen Falten. Und ausgerechnet er feiert in dieser Saison schon wieder ein Mode-Comeback.

Worüber sprechen wir eigentlich?

Röcke mit Falten finden sich in der Saison Herbst und Winter 2021/22 in vielen Varianten. Besonders angesagt ist der Plisseerock. Hier wird der Stoff in viele dicht an dicht sitzende schmale Falten gelegt und diese werden oft zusätzlich bis unten durchgebügelt. Bei klassischen Faltenröcken dagegen sind die Falten deutlich breiter.

Wie wird der Plisseerock gestylt?

Das geht so einfach – und doch braucht es etwas modisches Gespür. Oder anders gesagt: „Zwar ist dieser Rock unendlich kombinierbar, aber man sollte auf einige Kleidungsstücke dazu verzichten“, rät Alexandra Schöb, Moderedakteurin beim Magazin „Glamour“. „Dazu gehört beispielsweise eine Schluppenbluse, denn beides zusammen wirkt dann tatsächlich bieder.“

Stattdessen rät sie, einen Kontrast zu setzen, einen „Störer“ in die Kombination einzubauen. „Das kann ein lässiger Oversized-Blazer sein oder auch ein weites Hemd im Herrenstil“, nennt Schöb Beispiele. „Ganz aktuell ist auch die Kombination von Plisseerock mit einem Rugby-Shirt, das vielfach charakteristische breite Streifen hat. Das ergibt dann einen legeren College-Look.“

Stylistin Valeryia Licht sagt: „Man kann ihn für die Freizeit mit einem Shirt und einer lässigen Lederjacke kombinieren, dazu Sneakers. Im Büro dagegen sieht er mit Loafern und einem leicht taillierten Blazer gut aus, dazu passt ein schmal geschnittener Rollkragenpullover.“ Zum Ausgehen abends lässt der Rock sich beispielsweise mit einem Paillettentop und High Heels tragen.

Für die Modefans, die sich gerne an den Ideen der bekannten Designer orientieren, hat Modejournalistin Schöb noch einen Tipp: „Auf den Laufstegen waren auch Plisseeröcke zu sehen, die über weit geschnittenen Hosen im Marlene-Stil getragen wurden – und zwar Ton-in-Ton. Hört sich erst mal merkwürdig an, sieht aber richtig gut aus.“

Welche Schuhe trage ich dazu?

Die schon erwähnten Sneaker, Loafer und Highheels. „Wer Pumps zu dieser Rockform trägt, sollte sich für ein Modell mit spitzer Zehenkappe entscheiden“, rät Alexandra Schöb. „Die wirken grundsätzlich moderner als welche in runder Form.“ Im Winter könne man den Rock zudem mit schmalen Reitstiefeln oder derben Combat Boots kombinieren.

