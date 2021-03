Was eine Quarantäne für Hundebesitzer bedeutet

Für Hunde darf die Gassirunde nicht einfach ausfallen. Aber wer übernimmt den Spaziergang, wenn der Besitzer in Corona-Quarantäne muss?

Bonn (dpa/tmn). Eine Quarantäne-Pflicht für Hundehalter kommt ungeplant und plötzlich: Doch was passiert in den 14 Tagen mit dem Haustier? Zwar sind Hunde die besten Begleiter in der Pandemie, sie können aber auch die ersten sein, die darunter leiden. Wer übernimmt die Gassirunde, wenn die Halter ausfallen?

Ideal wäre, wenn Halter solche Situationen schon vor der Anschaffung mitbedenken würden: „Grundsätzlich sollte man sich überlegen, was mit dem Haustier passiert, wenn man selbst mal außer Gefecht gesetzt ist“, sagt Hester Pommerening, Sprecherin beim Tierschutzbund.

Denn alle Hunde haben nach Paragraf zwei Absatz eins der Tierschutz-Hundeverordnung das Recht auf Ausgang. Zur Not können sich Hunde auch mal im eigenen Garten austoben, wenn diese Möglichkeit besteht, sagt Pommerening.

Wie viel Auslauf Hunde brauchen, variiert je nach Bedürfnis der Vierbeiner. So kann es bei älteren Hunden beispielsweise sein, dass sie weniger raus wollen, sagt Sonja Krämer von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Andere Hunde sind aktiver und brauchen jeden Tag ihre lange Gassirunde.

Im besten Fall können Halter Freunde oder Familie im Fall einer Quarantäne einbinden. Dabei ist es wichtig, auf die Hygiene des Equipments zu achten, beispielsweise bei Leinen oder Spielzeug. So vermeiden sie bei der Übergabe des Hundes eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Eine Übertragung über die Haustiere schließt der Tierschutzbund aus.

Sonja Krämer empfiehlt Haustierbesitzern außerdem, immer für Notfälle vorzusorgen. „Für solche Situationen wie eine Quarantäne sollte man Notgroschen für einen professionellen Hundebetreuer oder eine Hundepension zur Seite legen.“ Denn nicht immer können oder wollen Familie oder Freunde die Betreuung mehrere Tage lang übernehmen.

© dpa-infocom, dpa:210311-99-779337/3