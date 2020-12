Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 05:00 Uhr

Alternative anbieten

So hält man Katzen vom Esstisch fern

Katzenbesitzer finden es ganz putzig zu beobachten, wie ihr Samtpfötchen Fensterbänke erklimmt oder neugierig erkundet, was so in der Schüssel steckt. Doch am Esstisch ist die Katze fehl am Platz.