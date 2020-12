Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 16:00 Uhr

Heiße Tage im Sommer

Auch im Schatten kann Auto für Hund zur Hitzefalle werden

Im Auto ist es gerade wohltemperiert, also kann man seinen Hund dort für einen kurzen Moment allein lassen? Wer so denkt, irrt. Denn sehr schnell kann das Tier auf diese Weise in Lebensgefahr geraten.