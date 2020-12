Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 16:55 Uhr

Lesen in Corona-Zeiten

Vorlesetag am 20. November wird digital

Jedes Jahr beteiligen sich viele Verbände, Verlage und Prominente am bundesweiten Vorlesetag. Die Aktion will auf die Bedeutung des Vorlesens aufmerksam machen. Auch in diesem Jahr findet der Vorlesetag statt – allerdings digital.