Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 12:20 Uhr

Ohne große Erwartung

So hält man Kontakt zu Freunden des Ex

Deine Freunde sind meine Freunde: Doch was passiert bei einer Trennung? In manchen Fällen funktioniert der Kontakt zu den Freunden des Ex auch weiterhin – aber nicht immer.