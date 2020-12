Archivierter Artikel vom 20.03.2020, 16:55 Uhr

Therapeut rät Paaren

Konfliktgespräche in Isolation vermeiden

Seit Tagen hocken Paare auf engstem Raum zusammen. Das bringt Macken des anderen so richtig hervor. Jetzt Grundsatz-Probleme so richtig auszudiskutieren, ist keine gute Idee, so ein Psychotherapeut.