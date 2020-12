Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 11:05 Uhr

Auch eine Typfrage

Im Alter mit anderen zusammenleben

Nicht mehr allein sein. In der Corona-Krise rückt die Gemeinschaft wieder in den Vordergrund – auch beim Wohnen. Ältere sollten sich so einen Schritt aber gut überlegen. Infos gibt es zum Glück genug.