Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 11:35 Uhr

Koalitionsbeschluss

Erleichterungen für Familien in der Corona-Krise

Die große Koalition will Familien in der Corona-Krise entlasten. So sollen den Eltern mehr Kinderkrankentage zustehen. Vereinbart wurde auch, dass pflegende Angehörige der Arbeit häufiger fern bleiben dürfen.