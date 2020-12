Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 15:40 Uhr

Wichtig fürs Baby

Das müssen Frauen über Folsäure wissen

In der Schwangerschaft steigt der Bedarf an Vitaminen rasant. Das gilt auch für die Folsäure. Sie ist sogar so wichtig, dass schon Frauen mit Kinderwunsch sie einnehmen sollten.