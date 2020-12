Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 15:55 Uhr

Mutti macht das?

Aufgaben in der Familie neu verteilen

Traditionell sind es oft Frauen, die in Familiensachen den Überblick behalten. Wen das nervt, der muss Sachen an den Partner abgeben – ohne ihn zu belehren, wie er die Dinge am besten macht.