Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 10:10 Uhr

Umfrage

71 Prozent der Deutschen wollen Werbeverbot an Schulen

Der Umgang mit Werbung an Schulen ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass viele Deutsche ein klares Verbot in Lehreinrichtungen begrüßen würden.