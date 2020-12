Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 04:15 Uhr

Lieblingsnachtisch

Rezept für Tiramisu-Eis

Food-Bloggerin Mareike Winter hat ein Dessert, auf das sie auch an heißen Tagen nicht verzichten will. Ihr Tiramisu verwandelt sie deshalb einfach in eine eiskalte Version um.