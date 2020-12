Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 04:35 Uhr

Schmerzen beim Sport

Training sollte nicht weh tun

No pain, no gain. kein Schmerz, kein Erfolg. So lautet ein unter Sportlern durchaus verbreitetes Motto. Schmerzen zu ignorieren, kann jedoch gefährlich sein. Es gibt aber Ausnahmen.