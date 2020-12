Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 12:10 Uhr

Orientalische Küche

Sumach verfeinert Fleischgerichte und Salat

Ob zu Fleisch oder Salat – Sumach kommt in orientalischen Gerichten häufig vor. Wer das Gewürz in Deutschland kaufen möchte, wird in gut sortierten Feinkostläden fündig.