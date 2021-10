Auf den Geschmack kommt es an

„Öko-Test“: Kaffee-Check offenbart Licht und Schatten

Pulver in den Filter, Kaffeemaschine an: Herrlich, dieser sich ausbreitende Duft im Raum, wenn sich die Kanne langsam mit Kaffee füllt. Aber nicht immer setzt sich der Genuss am Gaumen fort.