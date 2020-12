Archivierter Artikel vom 30.07.2020, 09:15 Uhr

Fleischig und pikant

„Öko-Test“: Bei Tomatensaft überzeugen nur Direktsäfte

Viele trinken ihn am liebsten im Flugzeug hoch über den Wolken: Tomatensaft. Welche Produkte schmecken am intensivsten und was steckt drin in den leuchtend roten Säften?