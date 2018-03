Unternehmen schalten mehr Stellenanzeigen

Die deutschen Unternehmen suchen verstärkt über Stellenanzeigen nach Personal. Vor allem im Industriesektor wird so nach neuen Mitarbeitern gesucht.

Die Unternehmen nutzen wieder mehr die Zeitung, um Jobangebote zu inserieren. (Bild: Kai Remmers/dpa/tmn) Foto: DPA

Im dritten Quartal dieses Jahres wurden 5 Prozent mehr Jobangebote in Zeitungen inseriert als im Vorjahreszeitraum. Das hat der Personaldienstleister Adecco in Düsseldorf ermittelt, der monatlich die Stellenanzeigen in 40 Printmedien auswertet.

Am stärksten ist die Zahl der Stellenanzeigen im Vergleich zum Vorjahr im Industriesektor gewachsen. Dort ist im Durchschnitt ein Plus von 20 Prozent zu verzeichnen. Adecco hat von Juli bis September 2011 insgesamt 105 502 Stellenanzeigen ausgewertet.

In der Industrie gibt es besonders viele Stellenanzeigen in den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau, in der Feinmechanik sowie in der optischen Industrie. Hier wurden im Vergleich zum Vorjahr zwischen 40 und 50 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben. Weniger Stellenanzeigen hat dagegen die Kunststoffindustrie sowie die Pharmaindustrie geschaltet. In diesem Bereich sind die Stellenausschreibungen um 16 bis 33 Prozent gesunken.

Stark rückläufig ist das Anzeigenaufkommen bei den Finanzdienstleistern. Banken haben im dritten Quartal 2011 im Durchschnitt 10 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben als im Vorjahreszeitraum. Bei den Versicherungen nahm die Zahl der Anzeigen sogar um 25 Prozent ab.