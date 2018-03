Studie: Beförderungen machen nicht zufriedener

Viele Arbeitnehmer träumen von einer Beförderung: Sie verheißt mehr Geld, Macht, Wertschätzung. Doch diese Vorzüge sorgen offenbar nicht dauerhaft für Zufriedenheit und werden von Nachteilen glattgebügelt.

Wer vergeblich auf eine Beförderung im Job hofft, kann sich derweil trösten: Mittelfristig macht eine höhere Stellung laut einer Studie nicht zufriedener.

Foto: Andrea Warnecke – DPA

Beförderungen bringen oft mehr Gehalt, mehr Macht und interessantere Aufgaben. Zufriedener machen sie auf Dauer allerdings nicht. Das haben die australischen Forscher David Johnston und Wang-Sheng Lee in einer Studie herausgefunden. Sie analysierten die Beförderungen von 1079 Vollzeitbeschäftigten in Australien. Dabei kam heraus, dass die Befragten zwar in den ersten sechs Monaten nach einer Beförderung mit ihrem Job deutlich zufriedener waren. Nach drei Jahren sank der Wert jedoch wieder auf das Niveau vor dem Aufstieg zurück. Gleichzeitig hatten die Angestellten aber längere Arbeitszeiten und mehr Stress. Auf die Studie weist das Institut zur Zukunft der Arbeit in Bonn hin.