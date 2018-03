PC-Tastaturen können mit der Zeit ganz schön dreckig werden. Beim Essen am Arbeitsplatz fallen etwa Krümel in die Ritzen oder Kaffee schwappt auf die Tasten. Aber nicht jedes Mittel ist zum Saubermachen geeignet.

Es ist keine gute Idee, die Tastatur aus Angst vor Keimen regelmäßig mit Desinfektionsmitteln zu reinigen. Darauf weist die gesetzliche Unfallversicherung VGB in ihrer Zeitschrift «Sicherheitsreport» hin. Denn häufiges Anwenden von scharfen Putzmitteln könne den Säureschutzmantel der Haut zerstören und Allergien hervorrufen. Beschäftigte sollten ihre Tastatur daher nur mit Spüli reinigen – und am besten auf das Essen am Arbeitsplatz verzichten.