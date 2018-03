Pflegeberufs-Beschäftigte gestresster als andere Arbeitnehmer

Sie sie kümmern sich um Senioren, Kranke und Behinderte und haben dabei oft wenig Zeit für den einzelnen: Pflegeberufe sind nicht nur körperlich anstrengend, Arbeitnehmer sind offenbar auch stärker von Stress betroffen als andere Berufsgruppen.

Laut einer Umfrage empfinden Menschen in Pflegeberufen ihren Job wesentlich häufiger als stressig als Angestellte anderer Branchen.

Foto: Peter Steffen – DPA

Beschäftigte in Pflegeberufen sind deutlich gestresster als Angestellte in anderen Branchen. Das geht aus einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Auf die Frage «Empfinden sie Ihre Arbeit als stressig?» ergibt sich bei den Beschäftigen in der Pflegebranche ein Durchschnittswert von 3,98. Dabei reicht die Skala von 1 für «niemals» bis 5 für «täglich». Im Vergleich zum Durchschnittswert bei allen befragten Berufsgruppen ist das ein deutlich erhöhter Wert. Insgesamt liegt er nur bei 3,54. Für das Projekt Lohnspiegel sind seit 2006 rund 155 483 Beschäftigte befragt worden. Dazu zählen 3552 Angestellte aus der Pflegebranche.

Arbeitnehmer aus der Pflegebranche geben auch deutlich häufiger als andere an, von der Arbeit geistig und psychisch erschöpft nach Hause zu kommen. Während der durchschnittliche Wert bei allen Befragten bei 3,39 liegt, steigt er bei den Pflegekräften im Durchschnitt auf 3,71.

Noch deutlicher ist der Abstand zwischen Pflegearbeitern und den übrigen Angestellten, wenn nach der körperlichen Belastung gefragt wird. Bei den Pflegeberufen liegt er bei 3,81. Bei allen anderen nur bei 3,04.

Die gute Nachricht ist: Mitarbeiter in der Pflegebranche langweilen sich seltener bei der Arbeit als andere. Während hier der durchschnittliche Wert bei 2,12 auf der Skala liegt, kommen die Pfleger nur auf 1,87.