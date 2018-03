Online-Bewerbung zum Korrekturlesen ausdrucken

Tipp- und Flüchtigkeitsfehler werden auf dem Bildschirm leichter übersehen als auf dem Papier. Deswegen ist es ratsam, eine Online-Bewerbung zur Korrektur auszudrucken und von einer anderen Personen gegenlesen zu lassen.

Foto: Jens Kalaene – DPA

Elektronische Bewerbungen sollten Jobsuchende zum Korrekturlesen immer ausdrucken. Denn am Bildschirm finden viele die Flüchtigkeitsfehler nicht, so der Karriereberater Josef Albers aus Köln. Zudem rät er dazu, dass auch ein Dritter die Unterlagen gegenliest. Denn der Verfasser erkenne in der Regel nicht, wenn Formulierungen nicht gelungen seien. Ist das nicht möglich, sei es gut, zwischen dem Erstellen und dem Verschicken der Bewerbung mindestens eine Nacht zu warten. Oft sehe man am nächsten Morgen besser, an welchen Stellen noch einmal nachgebessert werden muss.