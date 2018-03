Jeder Zwölfte hatte schon Sex am Arbeitsplatz

Das Büro als Flirtbörse: Am Arbeitsplatz verbringt man viel Zeit mit Kollegen, lernt sie beizeiten besser kennen – manche sogar ziemlich gut. Aber nur wenige haben erotische Fantasien mit Kollegen oder Chefs schon einmal an Ort und Stelle ausgelebt.

Fast jeder zweite Berufstätige ist einem Kollegen oder einer Kollegin schon einmal auf einen Flirt nähergekommen. Sex am Arbeitplatz hatte aber bisher nur ein Bruchteil.

Foto: Tobias Kleinschmidt – DPA

Fast jeder zwölfte Berufstätige (8 Prozent) hatte schon einmal Sex am Arbeitsplatz. Das hat eine repräsentative Forsa-Umfrage unter Arbeitnehmern ergeben. Bei den Männern liegt der Wert mit 9 Prozent dabei etwas höher als bei den Frauen (7 Prozent). Deutlich verbreiteter ist es, im Büro zu flirten: 40 Prozent aller Berufstätigen haben das schon einmal mit einem Kollegen oder dem Vorgesetzten getan. Auch hier haben Männer mit 44 Prozent die Nase vorn – von den Frauen hatten nur 35 Prozent schon einmal einen Büroflirt. Im Auftrag des Hamburger Cora Verlags wurden 1013 Berufstätige zwischen 16 und 60 Jahren befragt.

Betriebsfeiern sind laut der Umfrage in der Realität weit weniger aufregend, als es ihr Ruf vermuten lässt. Mehr als ein Drittel der Berufstätigen (39 Prozent) sagt, auf ihr letztes Firmenfest passe die Aussage «Ein Gläschen Sekt, ein bisschen Small Talk, und dann ging es für jeden nach Hause, damit man am nächsten Tag nicht durchhängt». Nur 1 Prozent der Befragten gab an, sie hätten eine Affäre mit einem Kollegen. Die meisten (38 Prozent) sagten: «Ich habe einen festen Partner und kein Auge für jemand anderen.»