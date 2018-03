Finger beim Vorlesen einsetzen

Wenn Kinder lesen lernen, lassen sie oft ihren Finger am Wort vorweg wandern. Diese kleine Lesestütze können auch Eltern beim Vorlesen einbauen, um das Sprachverständnis vom Nachwuchs zu schulen.

Kindern vorzulesen, kann das Sprachgefühl und die eigene Lesebegeisterung unterstützen.

Foto: Julian Stratenschulte – DPA

Beim Vorlesen sollten Eltern auch ihre Finger benutzen. Denn fährt der Finger auf dem Papier an den Wörtern entlang, können sich Vorschulkinder leichter auf der Seite orientieren und die Leserichtung erkennen. Hilfreich ist auch, wenn Eltern ihre Kinder hin und wieder auf bestimmte Buchstaben oder Wörter aufmerksam machen und mit ihnen darüber sprechen. So könnten sie den Code der Sprache besser knacken, heißt es in der Zeitschrift «Focus Schule». Damit die Lesestunde nicht zu langweilig wird, sollten Eltern diese Technik aber nur ab und zu einfließen lassen.