Fast jeder Zweite freut sich auf den Ruhestand

Aus der aktiven Arbeitswelt in den Ruhestand, für viele ein großer Schritt, doch die Hälfte aller Bundesbürger steht diesem Lebensabschnitt positiv gegenüber.

Trotz der großen Veränderungen im Lebensalltag, freuen sich viele Arbeitnehmer auf ihren Ruhestand.

Foto: Ralf Hirschberger – DPA

Fast jeder zweite Deutsche freut sich auf den Ruhestand. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa in Berlin hervor. Danach sagte rund jeder Vierte (26 Prozent), er freue sich sehr auf den Lebensabschnitt nach der Arbeit. Rund jeder Sechste (18 Prozent) gab an, er freue sich «etwas» darauf. Jeder Siebte (14 Prozent) sieht den Ruhestand nicht so positiv, rund ein Drittel (35 Prozent) ist unentschieden. Im Auftrag der Zeitschrift «Stern» sowie der Körber-Stiftung wurden 1273 Personen befragt.

Dass Menschen im Alter per se glücklicher sind, glaubt nur eine Minderheit: Rund jeder Siebte (15 Prozent) gab das an. Dagegen meinte mehr als jeder Zweite (57 Prozent), dass Menschen im Alter glücklicher sind, treffe teilweise zu und teilweise nicht. Rund jeder Vierte (24 Prozent) gab dagegen an, Menschen im Alter seien eher nicht glücklicher im Vergleich zum Leben in jüngeren Jahren.

Als Zeitvertreib im Alter plant ungefähr jeder Zweite, mehr zu reisen (54 Prozent), sich stärker den Hobbys zu widmen (54 Prozent) oder mehr Zeit mit Müßiggang und Entspannung (51 Prozent) zu verbringen. 48 Prozent wollen außerdem mehr Zeit mit dem Lebenspartner verbringen. Jeder Vierte plant, sich stärker ehrenamtlich zu engagieren (25 Prozent).

Mehr als zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) gaben außerdem an, dass sie davon ausgehen, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht, um das Leben im Ruhestand zu finanzieren. Ähnlich viele Personen (62 Prozent) sichern sich daher zusätzlich für das Alter ab – etwa mit einer Privatrente, einem Sparplan oder mit Anlagen wie Immobilien.