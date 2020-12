Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 14:35 Uhr

Finanzamt beteiligen

Krankheitskosten können Werbungskosten sein

Wer krank ist kann das Finanzamt an den Kosten beteiligen. In der Regel geschieht das über außergewöhnliche Belastungen. In manchen Fällen lohnt sich aber der Ansatz als Werbungskosten.