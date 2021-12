Weihnachtsstern ist Dauerbrenner unter den Zimmerpflanzen

Er schmückt die Fensterbänke vieler Deutscher in der Adventszeit. Doch produziert werden Weihnachtssterne das ganz Jahr über – massenhaft.

Wiesbaden (dpa). Der Weihnachtsstern sorgt für Farbtupfer auf der

Fensterbank und zählt zu den beliebten Zimmerpflanzen. Nach Angaben

des Statistischen Bundesamtes ist fast jede fünfte in Deutschland

produzierte Zimmerpflanze in diesem Jahr ein Weihnachtsstern. Von den

insgesamt 109,1 Millionen erzeugten Zimmerpflanzen zogen die

Gartenbaubetriebe 20,4 Millionen Weihnachtssterne als verkaufsfertige

Topfpflanzen auf.

Die meisten der ursprünglich aus Mittelamerika stammende Pflanze

wurden in Nordrhein-Westfalen produziert (37 Prozent). Es folgten

Niedersachsen mit einem Anteil von 31 Prozent und Bayern mit 12

Prozent. Der Weihnachtsstern wird in Gewächshäusern gezüchtet und

kommt normalerweise ab Anfang November in den Verkauf.

