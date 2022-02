Was im Winter gegen Nacktschnecken hilft

Nacktschnecken können auch im Winter die Freude an der Gemüseernte vermiesen. Ein kleiner Trick sorgt dafür, dass die Tiere den Salat oder Kohl, den man ernten will, verschonen.

Veitshöchheim (dpa/tmn) – Nacktschnecken sind nicht nur im Sommer lästig, sondern auch in milden Wintern. Was tun, damit die Tiere nicht über Salat und Co. herfallen?

Wer Hüllblätter von Salaten auf den Beeten auslegt, hat gute Chancen, die Schnecken abzufangen, bevor sie sich durch die Ernte knabbern. Darauf machen die Profis der Bayerischen Gartenakademie aufmerksam. Auch Fallobst oder grüne Pflanzenteile locken die Tiere an, sodass Hobbygärtner sie gezielt absammeln und vernichten können.

Unter den Garten-Resten sind die Schnecken vor Kälte gut geschützt und graben sich nicht tiefer in die Erde. Das tun sie üblicherweise bei frostigen Temperaturen, wobei sie an die Oberfläche zurückkehren, sobald es milder wird.

Wer die Schnecken-Situation auch im Winter im Blick behält, profitiert also auch im Sommer davon. Denn die Nacktschnecken, die sich in der frostigen Jahreszeit durch die Salatköpfe fressen, sind Jungtiere. Überleben sie den Winter, weil sie weder erfrieren noch abgesammelt werden, wachsen sie weiter – und damit auch ihr Hunger auf die Vielfalt des Gemüsebeetes.

