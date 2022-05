Von Sonnentänzern und Sommerträumen: Die Blumen des Jahres

Dresden (dpa/tmn) – Schon ihr Name verspricht den Sommer: Sunny Sisters, Sonnentänzer und Summer Dreams heißen einige ausgewählte Neuheiten unter den Balkon- und Beetpflanzen. Regionale Gärtnereiverbände haben sie zu ihren Lieblingen unter den frisch auf den Markt gekommenen Produkten gewählt.

Im Handel werden diese Pflanzen im Jahr ihrer Titelwürde oft besonders beworben – oft auch unter Aktionsnamen. Teils sind es zwar regionale Initiativen, in Zeiten des Internets ist ihr Kauf aber auch anderswo meist kein Problem.

Das sind die Titelträger im Jahr 2022:

SummerDreamLavenderEye

Eine Jamesbrittenia-Sorte (Jamesbrittenia x breviflora 'SummerDream Lavender Eye') ist Sachsens Balkonpflanze 2022. Man wird sie im Handel aber auch unter dem Namen «James Goldeneye» finden.

Sie trägt feine rosafarbene Blüten mit einem auffälligen Auge in der Mitte: Die Iris gelb, der Lidstrich kräftig pink. Besonders wertvoll ist diese Blütenfärbung für Bienen und Schmetterlinge, denen das weithin sichtbare Auge als Fluglotse zu den Pollen dient. Die Pflanze hat eine hervorragende Hitze- und Sonnentoleranz, so der Gartenbauverband Mitteldeutschland. Sie mag aber keine Trockenheit.

'SummerDream Lavender Eye' kommt auch an halbschattigen Plätzen zurecht – sowohl im Balkonkasten als auch im Beet. Die einjährige Sommerblume mit einer Blüte von Ende April bis zum ersten Frost mag lockere Erde mit guter Drainage, also keine Staunässe.

Sunny Sisters

Die Gerbera kennt man vor allem aus Blumensträußen, hat aber bisher kaum einen Platz im Garten, auf Balkonen und Terrassen gefunden. Das soll sich mit «Sunny Sisters» ändern: Die Garten-Gerbera hat der Bayerische Gärtnerei-Verband zur «Pflanze des Jahres 2022» gewählt.

Hinter dem Aktionsnamen stecken langlebige Sorten der Garten-Gerbera (Gerbera-Serie Garvinea), die ursprünglich in Südafrika zu Hause sind. Sie kommen mit wenig Wasser klar. Nachteil: Die «Sunny Sisters» überleben den Winter nur in milden Lagen und mit gutem Kälteschutz im Gartenboden. Anderswo ist es besser, sie in Töpfen einzulagern.

Sonnentänzer

So gelb und so strahlend wie die Sonne selbst sind die Blüten der «Balkonpflanze des Jahres» des Landesverbands Gartenbau Rheinland-Pfalz. Die neu gezüchtete Sorte 'Sonnentänzer' der Gartenstrohblume (Xerochrysum bractaetum) lockt Wildbienen und Hummeln an. Hierzulande lebt die Sorte nur einen Sommer lang – anders als in der Heimat der Art in Australien.

Allerdings kann sie auch in Deutschland eine Verlängerung erhalten – als Trockenblume. Dafür die Blüten im Knospenstadium abschneiden und kopfüber an einen kühlen, gut durchlüfteten Ort aufhängen, rät der Landesverband. Die Knospen öffnen sich dann noch.

Auch wenn die etwa 40 Zentimeter hohe Sorte 'Sonnentänzer' einen Titel als Balkonpflanze des Jahres eingeheimst hat, sie wächst genauso gut im Beet. Sie mag einen sonnigen Standort sowie einen gut durchlässigen, nährstoffarmen, aber humusreichen Boden. Düngen ist nicht nötig. Im Topf ist eine gute Drainage wichtig.

Schmetterlings-Vanille

Die «Schmetterlings-Vanille» lockt mit ihrem Duft von Mai bis September die schönsten Falter an. Nicht nur deswegen hat der Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen die Sommerpflanze zur «Balkon- und Beetblume des Jahres 2022» gewählt. Diese Sorte ist auch als Strauchige Sonnenwenden (Heliotropium arborescens) bekannt, da sich ihre Blütenstiele nach der wandernden Sonne ausrichten.

Sie mag einen möglichst sonnigen, warmen und windgeschützten Standort. Aber auch im Halbschatten kommt die rund 40 Zentimeter hoch wachsende Schmetterlings-Vanille klar, entwickelt sich dem Verband zufolge aber dort nicht ganz so prächtig.

Honey & Nanni

Norddeutschlands Gärtner haben ein Duo zur «Pflanze des Jahres 2022» gewählt: Als «Honey & Nanni» finden sich die verwandten Verbenen in changierenden Pastelltönen im Handel. Sie sind eine Empfehlung für Blumenampeln, in denen ihr überhängender Wuchs gut zur Geltung kommt und gehören an einen sonnigen bis halbschattigen Standort.

In durchlässigem und nährstoffreichem Boden blühen die Verbenen-Zwillinge bis zum Herbst. Der Wirtschaftsverband Gartenbau Norddeutschland empfiehlt blaue Sommerblüher wie Ziersalbei und die Blaue Vanilleblume als Partner. Gegossen werden muss so, dass der Boden nicht austrocknet, aber auch keine Staunässe hat.

