Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 11:00 Uhr

Kurz und schräg

Lilienstängel für die Vase richtig schneiden

Wer Schnittblumen kauft, die schnell welken, ärgert sich. Das liegt aber nicht immer an der fehlenden Frische der Blumen – sondern an einem typischen Anwender-Fehler. So etwa bei Lilien.