Geranien jetzt winterfest machen

Offenburg (dpa/tmn) – Auf dem Balkon blühen sie im Sommer in Rosa, Rot oder Weiß: Geranien. Die Blumen gehören zu den beliebtesten Balkonpflanzen hierzulande.

Aber viele Hobbygärtner wissen nicht, dass diese Pflanzen mehrjährig sind. Im Herbst kommen sie weg. Dabei können Geranien bei richtiger Pflege den Winter überstehen – und im nächsten Jahr wieder prächtig blühen.

Sobald der erste Frost droht, sollten Geranien ins Winterquartier ziehen, raten die Experten der Zeitschrift „Mein schöner Garten“ auf ihrem Onlineportal. Überwintern können die Blumen an einem hellen Ort, etwa oder auf dem ungeheizten Dachboden, bei etwa fünf bis zehn Grad. Während des Winterschlafs sollte man die Blumen ab und zu gießen sowie auf Fäulnis und Schädlinge prüfen.

Geranien können entweder im Blumenkasten überwintern oder in kleineren Kisten – letzteres ist platzsparender. So oder so gilt: Gegen Ende des Winters müssen die Pflanzen in frische Balkonblumenerde umgepflanzt werden. Dann steht einem blühenden Frühjahr nichts mehr im Wege.

