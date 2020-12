Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 12:05 Uhr

Sommer in der Küche

Unerwünschte Mitesser: Schädlinge im Haus giftfrei loswerden

Insekten vermehren sich im Sommer besonders gut – und machen sich gern auch mal über die Vorräte in Küchenschränken her. Was kann man tun, wenn sich Schädlinge in Lebensmitteln einnisten?