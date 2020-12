Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 12:20 Uhr

Gefahr für Kläranlagen

Toilettenpapier-Ersatz gehört in den Restmüll

Geht das Klopapier aus, muss Ersatz her. Doch Küchenpapier, Zeitung und Co. dürfen nicht in der Toilette landen. Sonst könnte sie verstopfen – und die Klärwerke leiden auch.